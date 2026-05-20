На этот раз коуч выиграл еврокубок с Астон Виллой, которая добыла свой первый трофей с 1996 года. Не повезло дебютанту еврофиналов, немецкому Фрайбургу, пишет 24 Канал.

Как прошел матч Фрайбург – Астон Вилла в финале Лиги Европы?

В общем скучный первый тайм финала в турецком Стамбуле на арене Бешикташа завершился ударной пятиминуткой от английской команды. Сначала успех принес угловой: розыгрыш, навес и Тилеманс хлестким ударом слета вогнал мяч мимо голкипера немцев.

А уже в компенсированное к первому тайму время что-то совершенно безумное сделал Буэндиа. Его удар дугой в девятку точно станет одним из лучших в этом евросезоне.

Во второй половине встречи Фрайбургу не удалось переломить ход игры. Зато подопечные Эмери отличились в третий раз: стремительная атака левым флангом, прострел, и Роджерс оказывается первым в борьбе на опережение. На этом можно было и заканчивать.

3:0 в итоге – Вилла прерывает безтрофейную засуху, которая длилась 30 лет, и еще и делает это в еврокубке. На трибунах в Стамбуле победе радовался британский принц и наследник престола Уильям, который является болельщиком клуба из Бирмингема.

Какой рекорд теперь принадлежит Унаи Эмери?

Испанец подтвердил реноме злого гения Лиги Европы. Как отмечает Википедия, это был уже его пятый триумф с тремя командами: ранее он забирал кубок с Севильей трижды подряд в 2014, 2015 и 2016 годах, а затем еще и с Вильярреалом в 2021-м. И только Арсенал под руководством Эмери проиграл свой финал в Баку в 2019-м.

Никому из тренеров в истории ранее не удавалось выигрывать Лигу Европы или ее предшественника Кубок УЕФА с тремя разными клубами. Также Эмери сравнялся с Карло Анчелотти по количеству финалов еврокубков – у обоих по 6.