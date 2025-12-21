Дружба с Мбаппе и участие в боксерских поединках: что известно о спортивных предпочтениях Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон олицетворяет образ современного и энергичного политика. Глава государства считает спорт неотъемлемой частью своей жизни.

21 декабря Эмманюэлю Макрону исполняется 48 лет. 24 Канал подготовил материал о спортивных предпочтения французского политика.

Какими видами спорта занимается Макрон?

Эмманюэль Макрон рос разносторонним мальчиком. Он играл на фортепиано, интересовался литературой и историей. Впрочем, важное место в его жизни занимал спорт.

Во время учебы в престижной Национальной школе администрирования он играл за команду учебного заведения на позиции левого вингера. Макрон часто оставался тренироваться самостоятельно, когда другие шли ужинать.

Находясь на посту президента Франции политик участвует в благотворительных матчах, в которых его партнерами на поле являются легенды французского футбола: Робер Пирес, Кристиан Карембе, Дидье Дешам.

Президент Франции участвует в благотворительном матче / Фото Getty Images

Такое же упорство он проявил во время занятий теннисом. Будущий политик занимался в теннисной академии в Ле-Туке, где ему давал уроки звезда 90-х Патрис Кушна. По словам специалиста, за пять лет тренировок Макрон стал "одним из лучших политиков-теннисистов". Коронным ударом Эмманюэля является одноручный бэкхенд, которым пользовался легендарный Роджер Федерер.

Во время одного из занятий произошел забавный случай, о котором Кушна рассказал изданию We Are Tennis. Однажды специалист завершал тренировку с 12-летним учеником, когда на корт зашел Макрон. Без лишней напыщенности политик подбирал мячи за мальчишкой. Через несколько лет ученик напоминал тренеру: "Патрис, помнишь, как президент Франции был моим болбоем".

Макрон и бокс

Президент Франции очень любит занятия боксом. Дважды в неделю он проводит 45-минутные тренировки с разминкой и боксом. Таким образом он поддерживает свой организм в форме.

Во время президентских выборов-2022 года Макрон провел тренировочный бой с боксером-любителем Жан-Дени Нзарамбой на стадионе "Огюста Делона".

Спарринг Макрона с боксером-любителем / Фото Getty Images

В начале 2024 года фотограф Макрона опубликовала фотографии президента, который выполняет удары по груше. На фотографиях решительный образ политика подчеркивают мышцы, которым могут позавидовать даже профессиональные спортсмены.

Президент регулярно посещает боксерские поединки, на которых поддерживает французских боксеров. В частности Макрон присутствовал на поединке олимпийского чемпиона из Франции Тони Йоки с хорватом Петаром Милашем в 2021 году.

Макрон во время занятий боксом / Фото Soazig de La Moissonnière

Дружба Макрона с Мбаппе

Эмманюэль Макрон является ярым футбольным болельщиком. На больших состязаниях он всегда лично поддерживает свою сборную. Весь мир облетели фотографии, на которых президент реагирует на события финального матча ЧМ-2022 Аргентина – Франция.

Макрон на финале ЧМ-2022 Аргентина – Франция / Фото Getty Images

В решающем матче "Ле Бле" уступили команде Лионеля Месси по пенальти. На церемонии награждения Макрон утешал французских футболистов, которые не смогли стать чемпионами мира. Особенно тепло и по-отечески он обнял форварда Килиана Мбаппе.

Политик неоднократно приглашал бомбардира в Елисейский дворец. Президент считает Мбаппе хорошим примером для молодежи. Макрон видит его символом современной Франции – мультикультурной и успешной.

Макрон приветствует Мбаппе / Фото Getty Images

Более того, Макрон даже уговаривал нападающего остаться в Пари Сен-Жермене и не переходить в Реал. Впрочем, нападающий всю жизнь мечтал играть за "королевский клуб" и не устоял перед предложением "галактикос". Кстати, Мбаппе считается одним из главных фаворитов на завоевание "Золотого мяча-2026".

Как Макрон привез Олимпиаду во Францию?

Харизматичный лидер Франции сыграл важную роль в том, что Олимпийские игры-2024 проходили в Париже. Во время заявки на проведение соревнований Макрон был министром экономики. Он публично взял ответственность за реализацию проекта.

Политик лично встречался с руководством МОК и гарантировал финансовую поддержку государства. Французская дипломатия с участием Макрона сыграла ключевую роль в выборе Парижа столицей Игр-2024.

Организаторы стремились провести самые экологические Игры в истории. Ради соревнований была очищена река Сена, в которой обещал искупаться президент Франции. Игры продемонстрировали высокий уровень организации, задействовав знаменитые достопримечательности Парижа в качестве спортивных локаций.