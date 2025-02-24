"Мысли снова об Украине": чемпион мира по биатлону написал щемящий пост к годовщине войны

Норвежский биатлонист Эндре Стремсгейм в очередной раз поддержал Украину. Он написал щемящий пост, посвященный третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Сегодня третья годовщина начала войны на всей территории государства.

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Стремсгейм посвятил пост Украине

23 февраля Эндре Стремсгейм одержал победу в массстарте на чемпионате мира. На следующий день он выразил слова поддержки Украине, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм биатлониста.

"Вчера я стал чемпионом мира, сегодня мои мысли снова об Украине. В этот день исполняется три года с начала полномасштабного вторжения.

Последние недели в Ленцерхайде Европа вместе праздновала биатлон, я надеюсь, что Европа и в дальнейшем будет поддерживать Украину, а Норвегия усилит поддержку. Слава Украине! Героям Слава!", – написал Андре Стремсгейм.

Напомним, что норвежский биатлонист неоднократно поддерживал Украину. На своей винтовке он носит флаг нашего государства.