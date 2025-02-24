24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Сьогодні третя річниця початку війни на всій території держави.

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Стремсгейм присвятив пост Україні

23 лютого Ендре Стремсгейм здобув перемогу у масстарті на чемпіонаті світу. На наступний день він висловив слова підтримки Україні, пише 24 канал з посиланням на інстаграм біатлоніста.

"Вчора я став чемпіоном світу, сьогодні мої думки знову про Україну. Цього дня минає три роки з початку повномасштабного вторгнення.

Останні тижні в Ленцерхайде Європа разом святкувала біатлон, я сподіваюся, що Європа й надалі підтримуватиме Україну, а Норвегія посилить підтримку. Слава Україні! Героям Слава!", – написав Андре Стремсгейм.

Нагадаємо, що норвезький біатлоніст неодноразово підтримував Україну. На своїй гвинтівці він носить прапор нашої держави.