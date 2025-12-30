29 декабря 2025 года остановилось сердце Энрике Кольяра. Культовый футболист "матрасников" умер на 92-м году жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Атлетико Мадрид.

Что известно о легенде Атлетико Энрике Кольяра?

Звезда "красно-белых" родился 2 ноября 1934 года в городе Сан-Хуан-де-Азналфараче (Севилья). Футболом начал заниматься в клубе Империал, а затем выступал за юношескую команду Пенья Норит. В 1949 году он присоединился к молодежным рядам Атлетико.

Во взрослом футболе дебютировал в сезоне 1952 – 1953 за Кадис, за который выступал на правах аренды. В следующем году нападающий вернулся в Атлетико. За "матрасников" Кольяр выступал на протяжении 16 сезонов.

В общем нападающий, который за свой невысокий рост получил прозвище "Малыш", сыграл за Атлетико 470 официальных матчей (5-й показатель среди гвардейцев клуба), в которых забил 105 голов. В течение 10 лет Энрике носил капитанскую повязку – самый большой показатель в истории клуба.

Энрике Кольяр в составе Атлетико / Фото ФК Атлетико

В составе сборной Испании Кольяр участвовал в чемпионате мира 1962, в общем сыграв за "Красную фурию" 16 матчей (5 голов).

После выдающейся карьеры в Атлетико нападающий еще поиграл сезон за Валенсию, повесив бутсы в 1970 году. В родном клубе работал на различных должностях и был президентом Фонда "Атлетико".

Последние годы жизни знаменитый футболист страдал болезнью Альцгеймера, передвигаясь на инвалидной коляске.

Какие трофеи завоевал Кольяр?