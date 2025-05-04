Джошуа ляжет на операционный стол: когда боксер сможет выйти на ринг

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа в очередной раз отложил возвращение на ринг. Эй Джея донимает травма, из-за которой он вынужден сделать операцию.

Ранее планировалось, что Энтони Джошуа проведет бой этой весной. Впоследствии появилась информация о травме верхней части тела у боксера, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Джошуа дал обещание вернуться на ринг

Недавно Джошуа побывал в Саудовской Аравии, где наблюдал за боем Сауля Альвареса и Уильяма Скулла. В Эр-Рияде он пообщался с журналистами, которым рассказал о своих дальнейших планах.

"Я пытаюсь привести свое тело в порядок. Мне действительно нужно сделать небольшую операцию на локте, где-то в мае. Мы согласовываем детали.

Я не буду в спортзале примерно шесть-восемь недель, а потом, когда выздоровею, вернусь", – сказал Джошуа.

В случае успешной операции бывший соперник Усика сможет начать тренировки не раньше июля. В таком случае возвращения Джошуа на ринг стоит ожидать в октябре этого года.

Напомним, что свой последний поединок Эй-Джей провел в сентябре 2024 года. Тогда Энтони потерпел болезненное поражение от Даниэля Дюбуа.

Эксперты ожидают, что Джошуа проведет долгожданный бой против Тайсона Фьюри. К слову, "Цыганский король" недавно намекнул на свое возвращение.