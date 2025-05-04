Раніше планувалося, що Ентоні Джошуа проведе бій цієї весни. Згодом з'явилася інформація про травму верхньої частини тіла у боксера, пише 24 Канал з посиланням на The Ring.

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Джошуа дав обіцянку повернутися на ринг

Нещодавно Джошуа побував у Саудівській Аравії, де спостерігав за боєм Сауля Альвареса та Вільяма Скулла. В Ер-Ріяді він поспілкувався з журналістами, яким розповів про свої подальші плани.

"Я намагаюся привести своє тіло в порядок. Мені справді потрібно зробити невелику операцію на лікті, десь у травні. Ми узгоджуємо деталі.

Я не буду в спортзалі приблизно шість-вісім тижнів, а потім, коли одужаю, повернуся", – сказав Джошуа.

У разі успішної операції колишній суперник Усика зможе розпочати тренування не раніше липня. У такому випадку повернення Джошуа на ринг варто очікувати в жовтні цього року.

Нагадаємо, що свій останній поєдинок Ей-Джей провів у вересні 2024 року. Тоді Ентоні зазнав болючої поразки від Даніеля Дюбуа.

Експерти очікують, що Джошуа проведе довгоочікуваний бій проти Тайсона Ф'юрі. До слова, "Циганський король" нещодавно натякнув на своє повернення.