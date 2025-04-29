У січні 2025 року Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Спортсмен хоче провести час зі своєю сім'єю.

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Британець може повернутись

"Циганський король" виклав короткий пост в соцмережах із залу разом зі своїм тренером Шугаром-Гіллом Стюардом, пише 24 канал з посиланням на Ring Magazine.

Прямо зараз я в залі. Випадково натрапив на когось, кого ви можете знати. Ви знаєте, що буде далі?

– сказав Тайсон Ф'юрі.

Інтригуюче відео британця

Нагадаємо, що після другої поразки від українця з'явилися чутки, що "Циганський король" проведе бій проти Ентоні Джошуа або Володимира Кличка. Зокрема багато хто говорить, що британський боксер ще не остаточно завершив кар'єру і незабаром повернеться на ринг.