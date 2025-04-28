Сьогодні, 28 квітня, відбулось судове засідання у справі Хитрова. Євгену було обрано запобіжний захід, повідомляє 24 канал із посиланням на портал СВОЇ.

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Рішення суду

Євген Хитров дізнався запобіжний захід, який обрав йому Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу. Колишнього боксера триматимуть під вартою з правом вийти під заставу.

Хитров повинен сплатити понад 420 тисяч гривень. Також Євгену може загрожувати термін строком від 5 до 8 років ув'язнення.

До слова. Євген Хитров народився у Кривому Розі. За кар'єру він провів 22 бої у професійному ринзі, здобувши 20 перемог та зазнавши 2 поразок.

Нагадаємо, що Євген Хитров ставав чемпіоном світу у 2011 році. У 2012 році він виступав на Олімпійських іграх у Лондоні, де поступився в 1/8 фіналу Ентоні Огого.