Сегодня, 28 апреля, состоялось судебное заседание по делу Хитрова. Евгению была избрана мера пресечения, сообщает 24 канал со ссылкой на портал СВОИ.

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Решение суда

Евгений Хитров узнал меру пресечения, которую избрал ему Центрально-Городской районный суд Кривого Рога. Бывшего боксера будут держать под стражей с правом выйти под залог.

Хитров должен заплатить более 420 тысяч гривен. Также Евгению может грозить срок сроком от 5 до 8 лет заключения.

К слову. Евгений Хитров родился в Кривом Роге. За карьеру он провел 22 боя в профессиональном ринге, одержав 20 побед и потерпев 2 поражения.

Напомним, что Евгений Хитров становился чемпионом мира в 2011 году. В 2012 году он выступал на Олимпийских играх в Лондоне, где уступил в 1/8 финала Энтони Огого.