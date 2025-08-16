Эпицентр – Динамо 1:4

Голы: Климец 38' - Герреро 8', Михайленко 45+3', Волошин 58', Ванат 90+4'

Киевское Динамо одержало очередную победу в УПЛ. На этот раз "бело-синие" с разгромом одолели новичка Эпицентр, пишет 24 Канал.

Разгромная победа Динамо

Киевляне сразу взяли инициативу в свои руки и уже на 8-й минуте Герреро открыл счет после прострела Михайленко. Однако Эпицентр сравнял счет благодаря дальнему удару Климца с рикошетом. Перед перерывом киевляне снова вышли вперед – Михайленко замкнул подачу со штрафного.

После перерыва Динамо продолжало давить. Волошин был первым на добивании после сейва Билыка и сделал счет 2:1. В ответ хозяева создали несколько опасных моментов, заставив Нещерета спасать команду. Но решающий эпизод произошел под конец игры: Торрес прошел сквозь оборону, отдал на Шапаренко, а тот пяткой оставил мяч Ванату – форвард реализовал шанс.

Видеообзор матча Эпицентр – Динамо

Отметим, что 4 тур чемпионата Украины по футболу начнется 29 августа.