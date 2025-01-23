"Нас наказали": тренер Бреста впервые прокомментировал поражение от Шахтера

Главный тренер Бреста Эрик Руа высказался относительно поражения от Шахтера в Лиге чемпионов. Наставник не узнал свою команду.

В среду, 22 января, состоялись матчи 7-го тура Лиги чемпионов. В одном из них Шахтер победил Брест со счетом 2:0.

Читайте также Сенсационное поражение Баварии и вторая победа Шахтера: результаты Лиги чемпионов за 22 января

Как тренер Бреста прокомментировал поражение

Наставник считает, что этот матч можно было сыграть как обычно хорошо, без паники. Тем более, что ранее они уже добивались успеха в этом турнире.

Но сегодня я не узнал свою команду, нас наказали за собственные ошибки. Были возможности добиться большего, обоих голов можно было избежать. На таком уровне такие ошибки не прощаются. Мы сами помогли сопернику победить,

– отметил Руа.

Также он рассказал, что Шахтер привык к выступлениям в Европе. В тот вечер игроки Бреста почувствовали не комплекс неполноценности, а отсутствие контроля со своей стороны.

"Наша судьба была в наших руках. Но когда ты плохо справляешься с мячом или без него, у вас нет шансов. Теперь попасть в первую восьмерку будет тяжело, для этого должна сложиться идеальная ситуация. Сейчас я уже больше думаю о матчах с Гавром и Реалом", – добавил Эрик Руа.

Напомним, что в последнем туре первого этапа Лиги чемпионов Шахтер будет противостоять Боруссии Дортмунд. Матч состоится 29 января.