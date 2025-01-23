Основной раунд Лиги чемпионов выходит на финишную прямую. Участники самого престижного еврокубкового турнира пытаются забронировать места в плей-офф, пишет 24 Канал.
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Лучший матч Шахтера в Лиге чемпионов
В первом слоте игрового дня состоялся матч, в котором Шахтер принимал Брест (2:0). Подопечные Марино Пушича доминировали в первой 45-минутке. Благодаря голам Кевина и Судакова "горняки" уверенно повели в счете. Все попытки гостей отыграться нейтрализовала защита дончан во главе с Ризныком. "Горняки" сохраняют шансы на плей-офф, но для этого нужно обязательно побеждать Боруссию Дортмунд.
Драма в Париже
В центральном матче 7-го тура французский ПСЖ встречался с Манчестер Сити. Из-за неудовлетворительных результатов команда Пепа Гвардиолы оказалась в зоне вылета из Лиги чемпионов. В Париже "горожан" устраивала только победа.
Однако французский гранд находился в аналогичной ситуации и не собирался уступать. В первом тайме зрители не увидели голов. Все самое интересное произошло во второй половине игры. Соперники устроили голевую перестрелку, в которой фортуна улыбнулась подопечным Луиса Энрике. 4:2 – ПСЖ празднует победу.
Среди других результатов стоит выделить сенсационное поражение Баварии (0:3) от Фейеноорда. Реал и Арсенал сокрушили Зальцбург (5:1) и Динамо Загреб (3:0) соответственно. Жирона Виктора Цыганкова на "Сан Сиро" минимально уступила Милану.
Результаты матчей Лиги чемпионов за 22 января:
- Лейпциг – Спортинг 2:1
Голы: Шешко, 19, Поульсен, 78 – Дьокереш, 75
- Шахтер – Брест 2:0
Голы: Кевин, 18, Судаков, 37 (с пенальти)
- Арсенал – Динамо Загреб 3:0
Гол: Райс, 2, Гаверц, 66, Эдегор, 90+2
- Милан – Жирона 1:0
Гол: Леау, 37
- ПСЖ – Манчестер Сити 4:2
Гол: Дембеле, 56, Барколя, 61 Жуан Невес, 76, Рамуш, 90+6 – Грилиш, 50, Голанд, 53
- Реал – Зальцбург 5:1
Гол: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48, Винисиус, 55, 77 – Бидструп, 85
- Селтик – Янг Бойз 1:0
Гол: Бенито, 88 (автогол)
- Спарта – Интер 0:1
Гол: Мартинес, 12
- Фейенорд – Бавария 3:0
Гол: Хименес, 21, 45+9, Уэда, 89
Матчи последнего 8-го тура Лиги чемпионов состоятся в среду, 29 января. Все поединки начнутся в 22:00 по киевскому времени.