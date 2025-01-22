В Лиге чемпионов 2024-2025 отыграли первые девять матчей 7 тура основной стадии. Матч с участием Шахтера вынесен на среду, команда Пушича будет противостоять Бресту, сообщает 24 Канал.

Следите с нами Онлайн-трансляция матча Шахтер – Брест в Лиге чемпионов

Ливерпуль и Барселона обходят "стыки"

Во вторник же свои матчи провели лидеры турнирной таблицы Ливерпуль и Барселона. Мерсисайдцы на опыте переиграли Лилль и де-факто обеспечили себе первое место после основного этапа ЛЧ.

Было бы де-юре, если бы каталонцы допустили осечку на поле Бенфики. Команда Флика была максимально близкой к этому, ведь португальцы забили трижды перед перерывом. На 68 минуте команда Трубина повела в счете 4:2, но гостям удался эпический камбэк.

Помог им в этом и сам Анатолий, который допустил грубую ошибку и подарил гол Рафинье. Все шло к ничьей 4:4, но на последней минуте компенсированного времени Барса реализовала молниеносную контратаку.

Рафинья оформил дубль и подарил гостям победу, которая вывела "блаугранас" вслед за Ливерпулем напрямую в 1/8 финала. Также увеличил свои шансы на финиш в топ-8 мадридский Атлетико.

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Провалы немцев

Подопечные Симеоне долгое время противостояли Байеру в меньшинстве и держали ничью 1:1. Однако под занавес игры леверкузенцы также заработали удаление и гостей добил Альварес, на счету которого дубль.

Среди других матчей можно выделить неожиданные поражения Астон Вилле и дортмундской Боруссии. Именно немецкий клуб будет соперником Шахтера в последнем туре и состояние "шмелей" откровенно скверное. Это будет шанс для команды Пушича.

Все результаты Лиги чемпионов за 21 января:

Бенфика – Барселона 4:5

Голы :, Павлидис, 2, 22, 30 (пен), Араухо, 68 (автогол) – Левандовский, 13 (пен), 78 (пен), Рафинья, 64 0 90+6, Эрик Гарсия, 87.

:, Павлидис, 2, 22, 30 (пен), Араухо, 68 (автогол) – Левандовский, 13 (пен), 78 (пен), Рафинья, 64 0 90+6, Эрик Гарсия, 87. Ливерпуль – Лилль 2:1

Голы: Салах, 34, Эллиотт, 67 – Дэвид, 62.

Атлетико – Байер 2:1

Голы: Альварес, 52, 90 – Инкапье, 45+1.

Болонья – Боруссия Дортмунд 2:1

Голы: Даллинга, 71, Иллинг-Джуниор, 72 – Гирасси, 15 (пен).

Монако – Астон Вилла 1:0

Голы: Синго, 8.

Брюгге – Ювентус 0:0

Аталанта – Штурм 5:0

Голы: Ретеги, 12, Пашалич, 58, Де Кетеларе, 63, Лукман, 90, Брешианини, 90+5.

Слован – Штутгарт 1:3

Голы: Метсоко, 85 – Левелинг, 11, 36, Ридер, 87.