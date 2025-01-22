В среду, 22 января, в Лиге чемпионов пройдет матч 7 тура с участием донецкого Шахтера. Чемпион Украины проведет номинально домашнюю игру против французского Бреста, сообщает 24 Канал.

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Пан или пропал

Дончане оказались на грани вылета из еврокубков. Еще в ноябре перспективы Шахтера выглядели неплохо после победы над Янг Бойз. Однако обидное поражение от ПСВ (с 2:0 на 2:3 за последние семь минут) и разгром от Баварии почти разрушили надежды "горняков".

К седьмому туру подопечные Пушича подходят на 27 месте в турнирной таблице, с четырехочковым отставанием от зоны плей-офф. Лишь две победы в последних двух турах позволят Шахтеру пройти дальше.

Французский Брест выглядит более легким соперником, чем дортмундская Боруссия. Впрочем "пираты" удивляют в этом сезоне и даже идут выше Боруссии. Подопечные Эрика Руа подошли к последним двум турам на седьмом месте, поэтому сохраняют шансы на прямой выход в 1/8 финала.

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Где смотреть

Матч Шахтер – Брест онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 22 января в 19:45 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе в Гельзенкирхене.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Шахтер – Брест. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.