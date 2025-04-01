Огромная потеря для Манчестер Сити: Гвардиола назвал сроки восстановления Холанда

В воскресенье, 30 марта, состоялись матчи 1/4 финала Кубка Англии по футболу. В одном из них Борнмут дома принимал Манчестер Сити.

Гости одержали победу со счетом 2:1 и пробились в следующую стадию турнира. Этот поединок из-за травмы левой лодыжки не смог доиграть до конца Эрлинг Холанд, который забил первый гол "горожан".

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Когда вернется на поле норвежец

Главный тренер Манчестер Сити прокомментировал повреждение своей главной звезды. По словам Пепа Гвардиолы, травма оказалась довольно серьезной, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

"Врачи прогнозируют, что Эрлинг пропустит от пяти до семи недель. Надеюсь, что к концу сезона и к клубному чемпионату мира он будет готов. Иногда бывают такие годы, когда подобные вещи случаются. Это продолжалось весь сезон.

Я бы сказал, что все могло бы быть иначе, если бы это произошло в конце сезона перед клубным чемпионатом мира. Со всеми травмами, которые мы имели в этом сезоне, мне очень жаль и тех игроков, и Холанда также. Поэтому желаю ему скорейшего выздоровления, а затем – возвращения на поле", – сказал Гвардиола.

Справка. В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд провел 40 матчей на клубном уровне. В них он забил 30 голов и отдал четыре результативные передачи.

Отметим, что клубный чемпионат мира-2025 продлится с 14 июня по 13 июля. Действующим победителем турнира является именно Манчестер Сити.