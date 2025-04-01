Гості здобули перемогу з рахунком 2:1 та пробилися до наступної стадії турніру. Цей поєдинок через травму лівої щиколотки не зміг дограти до кінця Ерлінг Голанд, який забив перший гол "містян".

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Коли повернеться на поле норвежець

Головний тренер Манчестер Сіті прокоментував пошкодження своєї головної зірки. За словами Пепа Гвардіоли, травма виявилася доволі серйозною, повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

"Лікарі прогнозують, що Ерлінг пропустить від п'яти до семи тижнів. Сподіваюся, що до кінця сезону та до клубного чемпіонату світу він буде готовий. Іноді бувають такі роки, коли подібні речі трапляються. Це тривало весь сезон.

Я б сказав, що все могло б бути інакше, якби це сталося наприкінці сезону перед клубним чемпіонатом світу. З усіма травмами, які ми мали цього сезону, мені дуже шкода й тих гравців, і Голанда також. Тож бажаю йому якнайшвидшого одужання, а потім – повернення на поле", – сказав Гвардіола.

Довідка. В нинішньому сезоні Ерлінг Голанд провів 40 матчів на клубному рівні. У них він забив 30 голів і віддав чотири результативні передачі.

Зазначимо, що клубний чемпіонат світу-2025 триватиме з 14 червня по 13 липня. Чинним переможцем турніру є саме Манчестер Сіті.