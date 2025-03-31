Головним героєм "дербі вічних ворогів" став український нападник Роман Яремчук. Він вийшов у стартовому складі "червоно-білих" і відзначився дублем, який допоміг команді здобути перемогу з рахунком 4:2.

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Чудова преса для українця

Перший гол він забив уже на 47-й секунді. Завдяки цьому він побив "вічний" рекорд принципового протистояння, який тримався з сезону-1981/1982.

Це взяття воріт стало найшвидшим в історії "дербі вічних ворогів". Попереднім рекордсменом був Такіс Персіас, який забив гол у кубковому матчі на 58-й секунді.

За свій перформанс Роман Яремчук отримав заслужене визнання від грецької преси. Його порівняли з супергероєм всесвіту Marvel, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport24.

"Менділібар знімає нові Месники з Яремчуком у головній ролі найкращого з месників. Роман – особливий, враховуючи, який перезапуск він зробив. Ходили чутки, що він покине клуб у січні, але українець залишився та перевернув гру таким чарівним чином, на що здатні нападники.

Форварди живуть своїми голами, а коли вони не забивають, то першими розуміють, що впевненість пропала, причому не стільки у тренера, скільки у вболівальників, і Яремчук це відчув. Зрештою, він повернувся з новими силами та став стабільно забивати", – написало видання.

Довідка. В останніх семи матчах за Олімпіакос Роман Яремчук зробив вісім результативних дій. Всього в нинішньому сезоні він зіграв за "червоно білих" 27 поєдинків, у яких забив вісім голів та віддав два асисти.

Зазначимо, що наступну гру Олімпіакос проведе 2 квітня на виїзді проти АЕК у півфіналі Кубка Греції. Це буде матч-відповідь, у першому поєдинку "червоно-білі" розгромили суперника з рахунком 6:0, а Роман Яремчук зробив дубль і віддав результативну передачу.