У середу, 26 лютого, відбувся перший півфінал Кубка Греції, в якому зустрічалися Олімпіакос та АЕК. У стартовому складі господарів на поле вийшов український форвард Роман Яремчук, пише 24 Канал.

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Яремчук у вогні

"Червоно-білі" швидко відкрили рахунок у матчі. Вже на 8-й хвилині гол забив португальський півзахисник Андре Орта.

Після нього за справу взявся Роман Яремчук. Спочатку форвард збірної України на 19-й хвилині зустрічі віддав філігранний асист на Орту, який оформив дубль.

А 22-й хвилині партнери по команді помінялися ролями. На цей раз Орта віддав гольовий пас на Яремчука, який зробив рахунок у зустрічі 3:0.

Відео голу та асисту Яремчука

Після перерви "червоно-білі" відзначилися ще двічі. На 47-й хвилині Луїс Пальма довів рахунок до 4:0.

Через кілька хвилин Яремчук оформив дубль за Олімпіаком, майстерно завершивши атаку.

Відео другого голу Яремчука

Зазначимо що відтепер на рахунку Яремчука 6 результативних дій у складі Олімпіакоса: 4 забиті м'ячі та 2 асисти. У всіх турнірах українець зіграв 23 матчі.