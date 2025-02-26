В среду, 26 февраля, состоялся первый полуфинал Кубка Греции, в котором встречались Олимпиакос и АЕК. В стартовом составе хозяев на поле вышел украинский нападающий Роман Яремчук, пишет 24 Канал.

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Яремчук в огне

"Красно-белые" быстро открыли счет в матче. Уже на 8-й минуте гол забил португальский полузащитник Андре Орта.

После него за дело взялся Роман Яремчук. Сначала форвард сборной Украины на 19-й минуте встречи отдал филигранный ассист на Орту, оформивший дубль.

А в 22-й минуте партнеры по команде поменялись ролями. На этот раз Орта отдал голевой пас на Яремчука, сделавший счет во встрече 3:0.

Видео гола и ассиста Яремчука

После перерыва "красно-белые" отличились еще дважды. На 47-й минуте Луис Пальма довел счет до 4:0.

Через несколько минут Яремчук оформил дубль по Олимпиаку, мастерски завершив атаку.

Видео второго гола Яремчука

Отметим, что отныне на счету Яремчука 6 результативных действий в составе Олимпиакоса: 4 забитых мяча и 2 ассиста. Во всех турнирах украинец сыграл 23 матча.