У "дербі вічних ворогів" перемогу здобули господарі з рахунком 4:2. Важливу роль у досягненні цього результату відіграв Роман Яремчук.

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Заслужене визнання для Яремчука

Український форвард провів на полі 65 хвилин і записав у свій актив дубль. Після фінального свистка головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар прокоментував виступ 29-річного нападника, повідомляє 24 Канал із посилання на офіційний сайт "червоно-білих".

"Яремчук – гравець, який від початку сезону працював без перерви, не висловлював свого незадоволення та не вимагав нічого, не підвищуючи голосу та не просячи нічого понад те, що він отримував. Від нападника ми не просто отримуємо гол, Яремчук робить на полі набагато більше, що було видно з його першого забитого гола.

Хтось може сказати, що це вина воротаря, але, якщо нападник не йде за м'ячем, гола не буде. Ми попросили його бути агресивним і пресингувати, і він показав, що може це робити", – сказав Менділібар.

Також іспанський наставник висловився щодо трансферної ситуації навколо Яремчука, який міг залишити Олімпіакос ще в січні. Він задоволений, що українець не змінив клубну прописку:

Ми повинні поважати кожного. Чого я не хочу робити, так це ставитися до людини так, ніби вона ніщо. У його випадку, оскільки нападник може не забивати в якийсь період або грати не дуже добре, ви не можете просто повернутися до нього спиною, дати йому спокій і вигнати, особливо, якщо він хороший хлопець. Навіть, якщо справи йдуть не так, як хотілося б, хороший характер у команді завжди їй допомагає.

Довідка. В нинішньому сезоні Роман Яремчук провів 27 поєдинків на клубному рівні, у яких забив вісім голів і віддав два асисти. Він відзначається однією результативною дією кожні 73 хвилини, які проводить на полі.

Зазначимо, що наразі Олімпіакос впевнено очолює турнірну таблицю Суперліги, маючи десять очок відриву від найближчого переслідувача. Наступний матч "червоно-біло" зіграють 2 квітня проти АЕК у півфіналі Кубка Греції – початок о 20:30 за київським часом.