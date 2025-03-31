В "дерби вечных врагов" победу одержали хозяева со счетом 4:2. Важную роль в достижении этого результата сыграл Роман Яремчук.

Читайте также Экс-защитник Полесья забил дебютный гол-конфетку в МЛС: сумасшедшее видео

Заслуженное признание для Яремчука

Украинский форвард провел на поле 65 минут и записал в свой актив дубль. После финального свистка главный тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар прокомментировал выступление 29-летнего нападающего, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт "красно-белых".

"Яремчук – игрок, который с начала сезона работал без перерыва, не выражал своего недовольства и не требовал ничего, не повышая голоса и не прося ничего сверх того, что он получал. От нападающего мы не просто получаем гол, Яремчук делает на поле гораздо больше, что было видно по его первому забитому голу.

Кто-то может сказать, что это вина вратаря, но, если нападающий не идет за мячом, гола не будет. Мы попросили его быть агрессивным и прессинговать, и он показал, что может это делать", – сказал Мендилибар.

Также испанский наставник высказался относительно трансферной ситуации вокруг Яремчука, который мог покинуть Олимпиакос еще в январе. Он доволен, что украинец не сменил клубную прописку:

Мы должны уважать каждого. Чего я не хочу делать, так это относиться к человеку так, будто он ничто. В его случае, поскольку нападающий может не забивать в какой-то период или играть не очень хорошо, вы не можете просто повернуться к нему спиной, оставить его в покое и выгнать, особенно, если он хороший парень. Даже, если дела идут не так, как хотелось бы, хороший характер в команде всегда ему помогает.

Справка. В нынешнем сезоне Роман Яремчук провел 27 поединков на клубном уровне, в которых забил восемь голов и отдал два ассиста. Он отмечается одним результативным действием каждые 73 минуты, которые проводит на поле.

Отметим, что сейчас Олимпиакос уверенно возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, имея десять очков отрыва от ближайшего преследователя. Следующий матч "красно-бело" сыграют 2 апреля против АЕК в полуфинале Кубка Греции – начало в 20:30 по киевскому времени.