"Трогал мою задницу": звезда футбола шокировал откровенным признанием после выхода на ЧМ-2026
- Норвегия победила Италию со счетом 1:4 в отборе на ЧМ-2026, Эрлинг Холанд забил два мяча.
- Холанд поссорился с итальянским защитником Джанлукой Манчини.
В воскресенье, 17 ноября, Норвегия сенсационно сокрушила Италию в рамках последнего шестого тура отбора на ЧМ-2026 по футболу. Главная звезда сборной Норвегии Эрлинг Холанд во время матча поссорился с итальянским защитником Джанлукой Манчини.
После завершения матча Эрлинг Холанд рассказал, почему обиделся на одноклубника Артема Довбыка по римской Роме. Норвежский форвард признался, что Джанлука Манчини на протяжении всего поединка пытался сфолить на нем, информирует 24 Канал со ссылкой на NorwayFoot.
Какой поступок итальянского защитника разозлил Холанда?
В комментарии норвежской прессе нападающий английского Манчестер Сити признался, что приставания защитника сборной Италии дошло даже до его ягодиц. Во время поединка Холанда и Манчини даже пришлось сдерживать партнерам по команде, чтобы словесная перепалка не переросла в настоящую драку.
Однако такое поведение итальянца Эрлинг воспринял, как дополнительную мотивацию.
Манчини постоянно цеплял меня, даже щупал мою задницу. В какой-то момент мне это надоело, и я накричал на него: "Что ты делаешь?!" Но потом сказал: "Большое спасибо за мотивацию – давай, черт возьми, поиграем". В итоге я забил два мяча,
– сказал Эрлинг.
Отметим, что ключевой поединок в группе І закончился разгромной победой Норвегии на выезде со счетом 1:4. Холанд стал автором дубля в ворота "скуадра адзурры". Благодаря этой победе норвежцы заняли первое место и напрямую вышли на чемпионат мира-2026 по футболу.
Интересно! Сборная Норвегии лишь в четвертый раз в своей истории сыграет на Мундиале. Последний раз норвежцы участвовали на ЧМ еще в сезоне 1997 – 1998, когда в 1/8 финала вылетели как раз от Италии (0:1). Далее, чем стадия 1/8 эта сборная не проходила.
Зато Италии в марте 2026 года еще придется побороться за путевку на ЧМ-2026. "Скуадра адзурра" попала в первую корзину во время предстоящей жеребьевки, которая состоится уже 20 ноября.
Что известно о выступлениях Холанда в сборной Норвегии?
Эрлинг дебютировал за главную команду своей страны еще в сентябре 2019-го, когда получил 66 игровых минут против Мальты (квалификация Евро).
Свой первый гол за сборную Холанд забил уже в третьем матче в ворота Австрии (4 сентября 2020 года). Правда, в той игре Лиги наций Норвегия потерпела поражение со счетом 1:2.
С тех пор таранный нападающий отметился 55 голами и 6 результативными передачами в 48-ми сыгранных поединках (данные Transfermarkt).
В отборе на ЧМ-2026 Холанд наколотил аж 16 голов в 8-ми матчах. Такая результативность позволила норвежцу повторить бомбардирский рекорд поляка Роберта Левандовского. Нападающий сборной Польши в отборе к ЧМ-2018 также забил 16 мячей. Правда, польском форварду понадобилось для этого 10-ть матчей.