"Трогал мою задницу": звезда футбола шокировал откровенным признанием после выхода на ЧМ-2026

В воскресенье, 17 ноября, Норвегия сенсационно сокрушила Италию в рамках последнего шестого тура отбора на ЧМ-2026 по футболу. Главная звезда сборной Норвегии Эрлинг Холанд во время матча поссорился с итальянским защитником Джанлукой Манчини.

После завершения матча Эрлинг Холанд рассказал, почему обиделся на одноклубника Артема Довбыка по римской Роме. Норвежский форвард признался, что Джанлука Манчини на протяжении всего поединка пытался сфолить на нем, информирует 24 Канал со ссылкой на NorwayFoot.

Вот это да Европейский клуб отклонил многомиллионное предложение за героя сборной Украины

Какой поступок итальянского защитника разозлил Холанда?

В комментарии норвежской прессе нападающий английского Манчестер Сити признался, что приставания защитника сборной Италии дошло даже до его ягодиц. Во время поединка Холанда и Манчини даже пришлось сдерживать партнерам по команде, чтобы словесная перепалка не переросла в настоящую драку.

Однако такое поведение итальянца Эрлинг воспринял, как дополнительную мотивацию.

Манчини постоянно цеплял меня, даже щупал мою задницу. В какой-то момент мне это надоело, и я накричал на него: "Что ты делаешь?!" Но потом сказал: "Большое спасибо за мотивацию – давай, черт возьми, поиграем". В итоге я забил два мяча,

– сказал Эрлинг.

Отметим, что ключевой поединок в группе І закончился разгромной победой Норвегии на выезде со счетом 1:4. Холанд стал автором дубля в ворота "скуадра адзурры". Благодаря этой победе норвежцы заняли первое место и напрямую вышли на чемпионат мира-2026 по футболу.

Интересно! Сборная Норвегии лишь в четвертый раз в своей истории сыграет на Мундиале. Последний раз норвежцы участвовали на ЧМ еще в сезоне 1997 – 1998, когда в 1/8 финала вылетели как раз от Италии (0:1). Далее, чем стадия 1/8 эта сборная не проходила.

Зато Италии в марте 2026 года еще придется побороться за путевку на ЧМ-2026. "Скуадра адзурра" попала в первую корзину во время предстоящей жеребьевки, которая состоится уже 20 ноября.

Что известно о выступлениях Холанда в сборной Норвегии?