Выступление нападающего скандинавской сборной на чемпионате мира-2026 вызвало волну восторга далеко за пределами Европы. Наиболее ярко это проявилось в Перу, где родители массово начали называть детей в честь нападающего, сообщает RFI.

Почему Холанд стал новым кумиром перуанских родителей?

Эрлинг Голанд продолжает удивлять не только футбольными достижениями, но и популярностью среди болельщиков. По данным перуанского управления по регистрации лиц, уже 468 новорожденных получили имя Голанд, а еще 91 ребенка официально назвали Эрлинг Голанд.

Норвежский нападающий стал одним из главных героев чемпионата мира-2026. В пяти матчах он забил семь голов, а особенно ярко проявил себя в сенсационной победе над Бразилией. Холанд оформил дубль и помог своей сборной впервые в истории пробиться в четвертьфинал чемпионата мира.

Такие успехи сделали нападающего настоящим кумиром во многих странах мира. В Перу же любовь к футболу вышла за пределы трибун и телеэкранов – родители решили увековечить свое увлечение, дав детям имя своего нового футбольного героя.

Какие футбольные имена самые популярные?

Впрочем, Голанду пока далеко до самых популярных футбольных имен в Перу. Одним из лидеров остается Лионель Месси – его именем назвали 3694 ребенка.

Высокое место среди современных легенд занимает Криштиану Роналду, в честь которого назвали 1185 новорожденных. Впечатляет и популярность молодой испанской звезды Ламина Ямаля – его имя уже носит 1241 ребенок.

Однако абсолютный рекорд принадлежит бразильцу Неймару. По официальной статистике, в Перу насчитывается 33 809 человек с таким именем, что делает его самым популярным футбольным именем в стране.