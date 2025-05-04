Трубин отразил важнейший пенальти, чем спас победу для Бенфики: видео сейва

В субботу, 3 мая, состоялись матчи 32 тура чемпионата Португалии по футболу. Закрывал программу игрового дня поединок Эшторил –Бенфика.

"Орлы" на выезде одержали минимальную победу со счетом 2:1. Одним из главных героев встречи стал вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, сообщает 24 Канал.

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Великолепное выступление украинца

В середине второго тайма хозяева заработали право пробить пенальти. Удар с 11-метровой отметки взялся исполнять форвард Эшторила Янис Беграуи.

Марокканец не лучшим образом пробил в левый от себя угол. Мяч полетел ближе к центру ворот и Анатолий Трубин угадал направление, сделав сейв. После этого было добивание от другого игрока Эшторила, однако он не попал в ворота.

Как Анатолий Трубин отразил пенальти: смотрите видео

Отметим, что благодаря этому сейву Бенфика не потеряла очки и оторвалась на три зачетных балла от Спортинга. "Львы" занимают сейчас второе место в турнирной таблице, но имеют матч в запасе.

К слову. В нынешнем сезоне Анатолий Трубин провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах. В них он пропустил 46 голов и 19 раз оставлял свои ворота "сухими".

Следующий матч "орлов" может стать ключевым в борьбе за чемпионство. Они сыграют 10 мая дома против Спортинга, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.