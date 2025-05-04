"Орли" на виїзді здобули мінімальну перемогу з рахунком 2:1. Одним з головних героїв зустрічі став воротар збірної України Анатолій Трубін, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Забарний допоміг Борнмуту здобути ефектну перемогу над Арсеналом і наблизитися до єврокубків

Чудовий виступ українця

У середині другого тайму господарі заробили право пробити пенальті. Удар з 11-метрової позначки взявся виконувати форвард Ешторіла Яніс Беграуї.

Марокканець не найкращим чином пробив у лівий від себе кут. М'яч полетів ближче до центру воріт й Анатолій Трубін вгадав напрямок, зробивши сейв. Після цього було добивання від іншого гравця Ешторіла, проте він не влучив у ворота.

Як Анатолій Трубін відбив пенальті: дивіться відео

Зазначимо, що завдяки цьому сейву Бенфіка не втратила очки й відірвалася на три залікові бали від Спортінга. "Леви" посідають наразі друге місце в турнірній таблиці, але мають матч у запасі.

До слова. В нинішньому сезоні Анатолій Трубін провів 45 матчів на клубному рівні в усіх турнірах. У них він пропустив 46 голів і 19 разів залишав свої ворота "сухими".

Наступний матч "орлів" може стати ключовим у боротьбі за чемпіонство. Вони зіграють 10 травня вдома проти Спортінга, стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.