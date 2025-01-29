Украинец в 2024 году стал первым боксером в истории, который становился олимпийским чемпионом, а также абсолютом в крузервейте и хевивейте. Своим мнением относительно карьеры Александра Усика поделился Эвандер Холифилд.

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Надо вовремя повесить перчатки на гвоздь

Легендарный американский супертяж считает, что самым трудным для каждого великого чемпиона является способность вовремя остановиться. Он заявил, что в свои 38 лет украинский боксер должен это осознавать, чтобы сохранить безупречное боксерское наследие, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

Любое решение Усика о своем будущем будет правильным. Но ему надо понимать, что он дает шанс себя победить, рискует. Иногда некоторые боксеры заходят очень далеко и не могут остановиться. Возраст берет свое и всегда находится молодой боксер, который тебя победит,

– сказал Холифилд.

Справка. На профессиональном уровне Александр Усик одержал все победы в 23 боях. Сейчас он не собирается завершать карьеру, а со своим следующим соперником должен определиться после битвы Дюбуа – Паркер, которая состоится 22 февраля.

Напомним, что ранее украинский чемпион признавался, что хотел повесить перчатки на гвоздь в начале своего пути в боксе. Он передумал после разговора с отцом, который рассказал Александру Усику именно об Эвандере Холифилде.