Эвертон – Арсенал: прогноз на украинское противостояние Миколенко и Зинченко в АПЛ

Программу 31-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 откроет украинское дерби Виталия Миколенко против Александра Зинченко. Эвертон примет на "Гудисон Парк" Арсенал.

Поединок начнется в субботу, 5 апреля. Стартовый свисток о начале матча Эвертон – Арсенал прозвучит в 14:30 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Очередное украинское дерби в АПЛ

Накануне этой встречи Арсенал сохраняет за собой вторую позицию в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 61 балл. Арсенал победил в 30-м туре Фулхэм 2:1. Отставание "канониров" от лидера сезона Ливерпуля составляет аж 12 очков. Зато преимущество над Ноттингемом – 4 пункта.

Эвертон после минимального поражения от Ливерпуля 0:1 в 30-м туре английского первенства остались на 15-м месте таблицы. В "ирисок" 34 набранных очка. Столько же у 14-го Тоттенхэма и 16-го Вест Хэма.

Предстоящее противостояние станет для Эвертона и Арсенала уже 222-м в их лобовой истории. "Канониры" перед выездной встречей обладают колоссальным преимуществом по количеству побед – 110 против 64-х у "ирисок". Еще 47 поединков заканчивались ничьей.

К слову. Для Зинченко следующий бой может стать 11-м в футболке Арсенала в текущем сезоне АПЛ. Зато для Миколенко – 29-й.

Прогноз Favbet

Для Арсенала этот матч будет иметь выездной характер, но это не мешает "канонирам" быть фаворитами противостояния. У Favbet дают на победу команды Артеты 1,73. Зато победу хозяев поля оценивают в 5,60. Ничья – 3,50.

Вероятно, что оба коллектива не смогут порадовать своих фанатов голами. Обе забьют: да – 2,28, нет – 1,63.

Не исключено, что уже первый тайм останется за Арсеналом, который уйдет на перерыв с победным счетом 0:1 – 3,60. На нули в первые 45 минут дают коэффициент 2,50.

Если Арсенал победит, то скорее всего обе команды не забьют – 2,44.

Коэффициент 2,18 стоит на то, что второй тайм будет более результативным, чем первые 45 минут.