Ливерпуль – Эвертон 1:0

Гол: Жота 57.

Украинский футболист Виталий Миколенко вышел в стартовом составе матча. Ливерпульское дерби традиционно проходило на Энфилде, пишет 24 канал.

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Минимальная победа "мерсисайдцев"

Матч был напряженным и сопровождался несколькими спорными эпизодами. На 11-й минуте защитник Эвертона Тарковски совершил опасный подкат против Мак Аллистера, за что получил лишь желтую карточку, что вызвало дискуссии относительно решения арбитра.

Кроме того, гол Жоты также стал предметом обсуждений из-за возможного офсайда Диаса в моменте перед взятием ворот. Главный тренер Ливерпуля Арне Слот выразил недовольство действующими правилами офсайда, отметив, что они могут быть запутанными и нуждаются в пересмотре.

Ливерпуль – Эвертон: видеообзор

Отметим, что благодаря этой победе Ливерпуль приблизился к своему 20-му титулу чемпиона Англии, имея 73 очка после 30 матчей. Эвертон остается на 15-м месте с 34 очками.