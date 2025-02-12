Эвертон – Ливерпуль 2:2

Голы: Бету, 12, Тарковски, 90+8 – Макаллистер, 16, Салах, 73.

В чемпионате Англии 2024-2025 отыграли перенесенный матч 15-го тура. Мерсисайдское дерби было сорвано в декабре из-за метели, поэтому бой между Эвертоном и Ливерпулем перенесли на февраль, сообщает 24 Канал.

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Эвертон показал зубы

"Красные" создали себе неплохой отрыв от преследователей и являются главными претендентами на трофей АПЛ. Ливерпуль уже имел отрыв от Арсенала в шесть очков, при этом имел игру с Эвертоном в запасе.

"Ириски" же отдалились от зоны вылета, но при этом оставались мотивированными на дерби. Кроме принципиальности противостояния, игра была важна для Эвертона из-за того, что это было последнее мерсисайдское дерби на "Гудисон Парк".

Уже со следующего сезона команда Дэвида Мойеса должна переехать на новую арену. Накануне игры под вопросом было участие Миколенко, который пропустил встречу с Борнмутом в Кубке. Однако Виталий успел восстановиться и вышел со старта.

Эвертон довольно неожиданно пошел вперед с начала и первым смог забить. Бету откликнулся на хитрый заброс Брентвейта и реализовал выход один на один. Впрочем преимущество "ирисок" длилось всего четыре минуты.

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Ливерпуль удачно освежился

Счет удалось сравнять Макаллистеру, который головой замкнул подачу Салаха с фланга. Ливерпуль продолжал владеть инициативой, но не пытался добить соперника до перерыва.

Во втором тайме Эвертон снова начал активно, прекрасные шансы упустили Дукуре и Харрисон. Даже Брентвейту удалось забить после углового, но перед этим его партнер по команде О'Брайен залез в офсайд.

Но Арне Слот постепенно проводил замены для обновления состава более свежими игроками и это дало свой результат. После прострела Диаса с мячом в штрафной площадке Эвертона оказался Кертис Джонс.

Удар англичанина принял на себя Брентвейт, но на добивании удачно сыграл Салах. Особенно обидно, что египтянин забил из-под Миколенко, который не успел его закрыть. Для Мохамеда это 22-ый гол в этом сезоне АПЛ.

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Спасение Эвертона

Ливерпуль удерживал преимущество до конца игры, тогда как Эвертон пытался спасти матч. В конце концов на восьмой компенсированной минуте "ирискам" удалось отыграться.

Миколенко навесил в штрафную "красных", Ироегбунам сбросил на Тарковски и капитан Эвертона с близкого расстояния вколотил мяч в ворота Алиссона.

Таким образом "синие" не проиграли свое последнее дерби на "Гудисон Парк" и отдалились от зоны вылета еще на одно очко (теперь уже +10 от Лестера). Ливерпуль же закрепился на первом месте, его гандикап над Арсеналом составляет 7 баллов.