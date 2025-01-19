Эвертон – Тоттенхэм – 3:2

Голы: Калверт-Льюин, 13, Ндиайе, 30, Грей, 45+7 (автогол) – Кулушевски, 77, Ришарлисон, 90+2

В воскресенье, 19 января, на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги Эвертон – Тоттенхэм. Это был второй поединок "ирисок" под руководством нового-старого тренера Дэвида Мойеса, пишет 24 Канал.

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Голевая перестрелка в пользу команды Миколенко

В стартовом составе хозяев на поле вышел Виталий Миколенко, который традиционно занял место на левом фланге защиты.

Футболисты "Эвертона" в первом тайме отгрузили три мяча в ворота "шпор". Голами отметились Доминик Калверт-Льюин и Илиман Ндиайе, а еще один в собственные ворота срезал защитник Тоттенхэма Арчи Грей.

В конце второй половины встречи гости сумели сократить разрыв в счете до минимума. Кулушевски и Ришарлисон дважды огорчили голкипера "ирисок" Пикфорда. Однако на большее "шпор" не хватило.

Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу Эвертона.

Виталий Миколенко отыграл полный матч за "синих" и получил от WhoScored четвертую самую низкую оценку среди игроков Эвертона – 6,6 балла.