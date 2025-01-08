Звездный биатлонист поддержал благотворительную инициативу Пидручного

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё присоединился к благотворительной инициативе Дмитрия Пидручного. Украинец разыграет биб лидера мужской сборной Норвегии.

Представители сборной Норвегии по биатлону неоднократно поддерживали Украину после начала полномасштабного вторжения. Йоханнес Бё решил присоединиться к благотворительной инициативе Дмитрия Пидручного, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм украинского биатлониста.

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Бё в очередной раз поддержал Украину

Дмитрий Пидручный объявил розыгрыш биба норвежского биатлониста с его автографом. Чтобы стать участником розыгрыша нужно сделать донат на сумму не менее 100 гривен.

Кроме этого Дмитрий поблагодарил звездного биатлониста за поддержку.

Спасибо, Йоганнес, за поддержку и непоколебимую позицию! Приятно видеть, что один из самых титулованных биатлонистов в истории поддерживает Украину и не стесняется об этом говорить на весь мир,

– написал Пидручный.



Дмитрий Пидручный и Йоханнес Бё / Фото из инстаграма украинского биатлониста

Напомним, что в первые месяцы полномасштабного вторжения Дмитрий Пидручный служил в рядах ТрО.