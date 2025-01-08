Представники збірної Норвегії з біатлону неодноразово підтримували Україну після початку повномасштабного вторгнення. Йоганнес Бьо вирішив доєднатися до благодійної ініціативи Дмитра Підручного, пише 24 канал з посиланням на інстаграм українського біатлоніста.

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Бьо вкотре підтримав Україну

Дмитро Підручний оголосив розіграш бібу норвезького біатлоніста з його автографом. Щоб стати учасником розіграшу потрібно зробити донат на суму не менше 100 гривень.

Окрім цього Дмитро подякував зірковому біатлоністу за підтримку.

Дякую, Йоганнесе, за підтримку та непохитну позицію! Приємно бачити, що один із найтитулованіших біатлоністів в історії підтримує Україну і не соромиться про це говорити на весь світ,

– написав Підручний.



Дмитро Підручний і Йоганнес Бьо / Фото з інстаграму українського біатлоніста

Нагадаємо, що в перші місяці повномасштабного вторгнення Дмитро Підручний служив в лавах ТрО.