Наприкінці листопада 2024 року Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Євгена Устюгова щодо порушення антидопінгових правил, позбавивши його олімпійських медалей. Він зокрема був дискваліфікований на 4 роки, пише 24 канал з посиланням на Eurosport.fr.

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Реакція Фуркада на здобуту медаль

Одна з здобутих Устюговим медалей перейшла французькому біатлоністу. Фуркад дещо пожартував з цього приводу, однак радіє, що з допінгом борються.

Я виграв медаль, сидячи на дивані, так що це найпростіше. Це трохи безглузда ситуація, але моя перша реакція була така – боротьба з допінгом працює, навіть 15 років потому. Тож дуже добре, що система стежить за порушниками навіть десятиліття потому,

– сказав Мартен.

Однак він вважає це дивним, оскільки він побудував свою кар'єру вигравши "срібло" у Ванкувері.

"Я був ще молодий і думаю, що срібна медаль пробудила в мені бажання вирушити за золотом у Сочі чотири роки потому", – додав Мартен Фуркад.

Нагадаємо, що Євген Устюгов не перший російський біатлоніст, якого дискваліфіковували через допінг. Росіян часто ловили на порушенні правил.