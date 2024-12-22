У середу, 18 грудня, Тандерволд перенесла операцію на серці. Наразі біатлоністка знаходиться на реабілітації, про це Інгрід повідомила у своєму інстаграмі, інформує 24 канал.

Читайте також Джима забігла у топ-20 жіночого масстарту на Кубку світу в Ансі

Тандерволд про операцію

Інгрід Тандерволд опублікувала світлину з лікарняної палати. Норвезька біатлоністка також розповіла у дописі про деталі операції на серці.

У середу я успішно перенесла операцію на серці (абляцію) з приводу антріовентикулярної вузлової реципрокної тахікардії. Я хочу підкреслити, що я, звісно ж, ніколи б не стала їздити на лижах, якби це було для мене небезпечно. Та й мене б не допустили до старту. І я перепрошую, якщо ви бачили неприємні кадри по телевізору,

– написала Тандерволд.

Нагадаємо, що раніше норвезька біталоністка знялась з масстарту в Контіолахті через проблеми з серцем.