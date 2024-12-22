Від України до жіночого масстарту за підсумком персьюту відібралися дві біатлоністки. Проте Христина Дмитренко через хворобу відмовилася від участі, а тому на старт гонки вийшла лише Юлія Джима, пише 24 Канал.

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Як виступила Джима у жіночому масстарті

Представниця України поступалася ходом суперницям, а тому підійшла до першого вогневого рубежу однією з останніх. Завдяки чистій стрільбі Джима зуміла піднятися на 18 місце.

На другій "лежці" 34-річна українка знову закрила усі мішені. Проблеми із влучністю розпочалися на першій "стійці", де Джима заробила перше коло штрафу. Завдяки помилкам суперниць Юлія піднялася на 15 місце.

Однак на останній "стійці" через сильний вітер вона допустила два промахи та втратила шанси на потрапляння у десятку. Сумарно Джима заробила три кола штрафу та завершила гонку 18-ю.

Перемогу у масстарті святкувала німкеня Селіна Гротіан, яка випередила титуловану землячку Франциску Пройс. Пауліна Батовска-Фіалкова зі Словаччини виборола "бронзу".

Результат жіночого масстарту

1. Селіна Гротіан (Ніімеччина, 0+0+1+0) 38:35,4

2. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0+0+0) +12,7

3. Пауліна Батовска-Фіалкова (Словаччина, 1+0+2+0) +35,4

...

18. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+2) +1:55,7

Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться у 2025 році. З 9 до 12 січня гонки пройдуть у німецькому Обергофі.