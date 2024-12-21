У суботу, 21 грудня, в межах третього етапу Кубка світу з біатлону у французькому Ансі відбулася жіноча гонка переслідування. На старт персьюту вийшли 60 кращих спортсменок за підсумком спринту, пише 24 Канал.

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Як виступили українки у персьюті

Від України до гонки відібралися три біатлоністки: Юлія Джима, Христина Дмитренко та Олександра Меркушина. Перед стартом найкращі шанси на медаль зберігала Джима, яка стартувала четвертою з відставанням у 19 секунд від лідерки Жюстін Бреза-Буше.

На перших двох вогневих рубежах Юлія відстрілялася чисто та реально претендувала на потрапляння до топ-3. Однак на "стійці" Джима допустила хибу та опинилася на 13 місці.

Завдяки влучній стрільбі на останньому рубежі та помилкам суперниць вона зуміла відіграти кілька позицій. У підсумку Джима фінішувала на восьмому місці.

Христина Дмитренко з одним промахом зуміла покращити свій результат. 25-річна біатлоністка відіграла п'ять позицій та зайняла 17 місце.

Третя представниця України Олександра Меркушина на другій стрільбі заробила два кола штрафу. 19-річна спортсменка не потрапила до залікової зони та завершила гонку 48-ю.

Перемогу у жіночому персьюті святкувала німкеня Франціска Пройс. Срібна медаль дісталася Жюлії Сімон з Франції, а ще одна представниця Німеччини Ванесса Фойгт здобула "бронзу".

Результат жіночої гонки переслідування

1. Франціска Пройс (Німеччина, 0+0+1+0) 29:09.9

2. Жюлія Сімон (Франція, 0+2+0+0) +27.3

3. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+0) +44.3

...

8. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+0) +1:02.3

17. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+1) +1:27.9

48. Олександра Меркушина (Україна, 0+2+0+0) +4:54.7

В останній змагальний день на Кубку світу в Ансі відбудуться два масстарти. Чоловіча гонка розпочнеться о 13:30, а жіноча стартує о 15:45 за київським часом.