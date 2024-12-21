Чоловіки долали 12,5 кілометрів дистанції і мали 4 вогневих рубежів. Україну представляли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко, пише 24 канал.

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Результати чоловічої гонки переслідування

Найкращим серед українських біатлоністів став Дмитро Підручний, який з 40 позиції зумів піднятися на 18. В загальному усі українці зробили по три хиби на вогневих рубежах.

Перемогу здобув зірковий Йоганнес Бьо, який припустився лише одного промаху на останньому вогневому рубежі. Друге та третє місце посіли французи.

Чоловіча гонка переслідування: результати

1. Йоганнес-Тінґнес Бьо (0+0+0+1)

2. Ерік Перро (0+0+0+0)

3. Емільєн Жаклен (0+0+1+1)

...

18. Дмитро Підручний (1+0+0+2)

25. Віталій Мандзин (1+1+1+0)

31. Антон Дудченко (1+1+1+0)

Довідка. Усі три українці відібралися до масстарту.

Відзначимо, що чоловічий масстарт відбудеться 22 грудня о 13:30.