Рекорд прожил три дня: лыжник из Норвегии выиграл 10-е олимпийское золото
- Йоханнес Клебо выиграл пятую золотую медаль на Олимпийских играх в Милане и Кортине, имея всего 10 олимпийских золотых наград.
- Клебо превзошел рекорд соотечественников и имеет шанс побить рекорд Эрика Хейдена, если выиграет лыжный марафон на 50 км.
Йоханнес Клебо продолжает уничтожать соперников на Олимпийских играх-2026. Норвежец выиграл уже пятую золотую награду Милана и Кортины, а вместе с тем оторвался в списке самых титулованных зимних олимпийцев.
Удивительно, но для Клебо этого мало: на Олимпиаде в Италии у него будет еще один золотой шанс, где он будет огромным фаворитом, пишет The Guardian.
Что удалось норвежцу Йоханнесу Клебо?
29-летний спортсмен в паре с Айнаром Хедегартом выиграл командный спринт на Олимпийских играх. Теперь Клебо – пятикратный олимпийский чемпион Милана и Кортины, а всего в его активе невероятных 10 медалей высшей пробы.
Таким образом Йоханнес оторвался от своих соотечественников Уле-Айнара Бьорндалена, Марит Бьорген и и Бьорна Дели в борьбе за звание величайшего зимнего олимпийца всех времен и народов. У них на момент завершения карьеры было "всего" 8 золотых медалей.
В субботу Клебо примет участие в лыжном марафоне на 50 километров. Если норвежец станет лучшим и там, то упадет последний рекорд: американский конькобежец Эрик Хейден в Лейк-Плейсиде в 1980 году выиграл 5 дистанций. Шесть золотых медалей с одних Зимних Игр не привозил никто и никогда.
Что еще известно о Йоханнесе Клебо?
Норвежец, как отмечает Википедия, имеет на Олимпиадах не только 10 золотых медалей, но еще одно серебро и одну бронзу.
Клебо – абсолютный рекордсмен по количеству побед на этапах Кубка мира, их у него 105.
15-кратный чемпион мира, единственный лыжник в истории, кто выиграл 6 из 6 дисциплин на одном чемпионате мира, в Тронхейме в 2025 году.