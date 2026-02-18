Удивительно, но для Клебо этого мало: на Олимпиаде в Италии у него будет еще один золотой шанс, где он будет огромным фаворитом, пишет The Guardian.

Что удалось норвежцу Йоханнесу Клебо?

29-летний спортсмен в паре с Айнаром Хедегартом выиграл командный спринт на Олимпийских играх. Теперь Клебо – пятикратный олимпийский чемпион Милана и Кортины, а всего в его активе невероятных 10 медалей высшей пробы.

Таким образом Йоханнес оторвался от своих соотечественников Уле-Айнара Бьорндалена, Марит Бьорген и и Бьорна Дели в борьбе за звание величайшего зимнего олимпийца всех времен и народов. У них на момент завершения карьеры было "всего" 8 золотых медалей.

В субботу Клебо примет участие в лыжном марафоне на 50 километров. Если норвежец станет лучшим и там, то упадет последний рекорд: американский конькобежец Эрик Хейден в Лейк-Плейсиде в 1980 году выиграл 5 дистанций. Шесть золотых медалей с одних Зимних Игр не привозил никто и никогда.

Что еще известно о Йоханнесе Клебо?