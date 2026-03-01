День рождения раз в четыре года, называли фашистом и москалем: интересные факты о Йожефе Сабо

Легендарный полузащитник Динамо, бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо празднует свое 86-летие. Он прошел интересный путь от самого молодого в многодетной семье в оккупации до статуса одного из величайших украинских деятелей футбола.

24 Канал предлагает вместе взглянуть на интересные и малоизвестные факты из биографии Йожефа Сабо.

Почему Сабо празднует день рождения раз в четыре года?

Йожеф Йожефович родился в многодетной семье седьмым в уникальный день 29 февраля 1940 года. Поскольку такая дата существует только в високосные годы, то фактически возможность отпраздновать день рождения ему выпадает лишь раз в четыре года.

Интересно, что мать будущего футболиста не хотела лишать его праздника, поэтому записала в документах о рождении 1 марта. Но впоследствии сам Йожеф вернул в метрику настоящую дату. Он очень не любит, когда поздравляют 28 февраля – считает, что это плохая примета.

За что Сабо в Москве называли фашистом?

Местом рождения Сабо стал Ужгород, который в 1940 году находился под венгерской оккупацией. Отец Йожеф работал плотником, а во время Второй мировой войны вынужден был служить в армии Венгрии, которая была союзницей Гитлера. За это его впоследствии выслали в Сибирь, откуда вернулся очень больным.

Как рассказывал Йожеф Йожефович Sport24, когда Закарпатье присоединилось к Советской Украине, а Сабо уже стал футболистом, его часто оскорбительно называли фашистом из-за прошлого отца. Особенно язвительно вели себя болельщики в Москве. Венгры этнического мадьяра тоже не признавали: когда ездил на матчи в соседнюю страну, часто слышал с трибун, что он "предатель" и "москаль".



Йожеф Сабо в годы выступлений за Динамо / фото ФК Динамо Киев

Это не помешало полузащитнику раскрыться в составе киевского Динамо – 245 матчей, 42 гола и четыре титула чемпиона СССР. Со сборной Советского Союза он также стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Как Сабо открыл секрет долголетия?

Несмотря на почтенный возраст, Йожефу Йожефовичу всегда удавалось сохранять бодрость и живость. В интервью UA Reporter он рассказал, что обязан этим правильному образу жизни: минимум вредных привычек и максимум спорта.

Даже в 70 лет Сабо пробегал по 5 километров через день, делал ежедневную зарядку, плавал в бассейне и катался на лыжах. У него было любимое место возле австрийского Зальцбурга, где легенде футбола предоставляли скидку.

А еще Сабо стал отцом в 68 лет: именно в таком возрасте он впервые взял на руки сына Егора. На удивленные вопросы журналистов шутил в интервью, что "все знают, как это делается, так получилось, и это нормально".



Йожеф Сабо / фото ФК Динамо Киев

Почему Сабо стал врагом Виктора Орбана?

После начала полномасштабной войны Йожеф Сабо четко озвучил проукраинскую позицию и прекратил общаться на русском языке. Он даже обратился к детям и внукам с требованием забыть язык оккупанта.

В интервью изданию "Чемпион" Йожеф Йожефович рассказал, что ему иногда пишут журналисты из Будапешта, которым он прямо говорит, что считает негодяем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который "много лет лижет задницу Путина". На вопрос, не боится ли он критиковать влиятельного политика, Сабо говорит, что в своем возрасте не боится уже ничего.

Действительно ли Сабо поссорился с братьями Суркисами?

Хотя Йожеф Йожефович аж пять раз возглавлял киевское Динамо, после завершения тренерской карьеры он работал экспертом на каналах "Футбол", которые принадлежали президенту Шахтера Ринату Ахметову.

В эфире Сабо часто критиковал Динамо и хвалил Шахтер, что породило слухи о его ссоре с владельцами киевского клуба Игорем и Григорием Суркисами. Однако сам экс-тренер рассказывал, что он не портил отношения с руководством Динамо, а Суркисы до сих пор лично поздравляют его с праздниками. Так же на официальных ресурсах киевлян всегда появляются поздравительные сообщения по случаю дня рождения Сабо.