24 Канал пропонує разом поглянути на цікаві й маловідомі факти з біографії Йожефа Сабо.

Чому Сабо святкує день народження раз на чотири роки?

Йожеф Йожефович народився у багатодітній родині сьомим в унікальний день 29 лютого 1940 року. Оскільки така дата існує лише у високосні роки, то фактично нагода відсвяткувати уродини йому випадає лише раз на чотириріччя.

Цікаво, що мати майбутнього футболіста не хотіла позбавляти його свята, тому записала у документах про народження 1 березня. Але згодом сам Йожеф повернув у метрику справжню дату. Він дуже не любить, коли вітають 28 лютого – вважає, що це погана прикмета.

За що Сабо у Москві називали фашистом?

Місцем народження Сабо став Ужгород, який у 1940 році перебував під угорською окупацією. Батько Йожеф працював теслею, а під час Другої світової війни змушений був служити в армії Угорщини, яка була союзницею Гітлера. За це його згодом вислали до Сибіру, звідки повернувся дуже хворим.

Як розповідав Йожеф Йожефович Sport24, коли Закарпаття приєдналося до Радянської України, а Сабо вже став футболістом, його часто образливо називали фашистом через минуле батька. Особливо дошкульно поводилися вболівальники у Москві. Угорці етнічного мадяра теж не визнавали: коли їздив на матчі до сусідньої країни, часто чув з трибун, що він "зрадник" і "москаль".



Йожеф Сабо в роки виступів за Динамо / фото ФК Динамо Київ

Це не завадило півзахиснику розкритися у складі київського Динамо – 245 матчів, 42 голи і чотири титули чемпіона СРСР. Зі збірною Радянського Союзу він також став бронзовим призером Олімпійських ігор.

Як Сабо відкрив секрет довголіття?

Попри поважний вік, Йожефу Йожефовичу завжди вдавалося зберігати бадьорість і жвавість. В інтерв'ю UA Reporter він розповів, що завдячує цим правильному способу життя: мінімум шкідливих звичок і максимум спорту.

Навіть у 70 років Сабо пробігав по 5 кілометрів через день, робив щоденну зарядку, плавав у басейні і катався на лижах. У нього було улюблене місце біля австрійського Зальцбурга, де легенді футболу надавали знижку.

А ще Сабо став батьком у 68 років: саме в такому віці він вперше взяв на руки сина Єгора. На здивовані запитання журналістів жартував в інтерв'ю, що "всі знають, як це робиться, так вийшло, і це нормально".



Йожеф Сабо / фото ФК Динамо Київ

Чому Сабо став ворогом Віктора Орбана?

Після початку повномасштабної війни Йожеф Сабо чітко озвучив проукраїнську позицію і припинив спілкуватися російською мовою. Він навіть звернувся до дітей і онуків з вимогою забути мову окупанта.

В інтерв'ю виданню "Чемпіон" Йожеф Йожефович розповів, що йому іноді пишуть журналісти із Будапешта, яким він прямо говорить, що вважає негідником прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який "багато років лиже дупу Путіна". На запитання, чи не боїться він критикувати впливового політика, Сабо каже, що у своєму віці не боїться вже нічого.

Чи справді Сабо посварився з братами Суркісами?

Хоча Йожеф Йожефович аж п'ять разів очолював київське Динамо, після завершення тренерської кар'єри він працював експертом на каналах "Футбол", які належали президенту Шахтаря Рінату Ахметову.

В етері Сабо часто критикував Динамо і хвалив Шахтар, що породило чутки про його сварку з власниками київського клубу Ігорем та Григорієм Суркісами. Проте сам екстренер розповідав, що він не псував відносини з керівництвом Динамо, а Суркіси досі особисто вітають його зі святами. Так само на офіційних ресурсах киян завжди з'являються вітальні дописи з нагоди дня народження Сабо.