На команду Реброва чекають дві зустрічі наприкінці березня. У півфіналі цієї стадії "синьо-жовті" зіграють зі Швецією, повідомлє 24 Канал.

До теми Україна – Швеція: яка ціна квитків на матч відбору на ЧС-2026 та де купити

Чого чекати від матчу зі шведами?

Поразка в матчі зі скандинавами остаточно зачинить двері на ЧС-2026 перед Україною. При цьому шведи кадрово мають кращий склад, особлив в нападі.

За "Тре Крунур" грають Дьокереш з Арсеналу, Ісак з Ліверпуля, Еланга з Ньюкасла та Барджі з Барселони. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу досвідчений екстренер Йожеф Сабо оцінив шанси підопічних Реброва.

У нас немає футболістів, які стабільно демонструють хорошу гру. Я не знаю, в якому стані перебуває збірна Швеції. Читав, що у них троє чи четверо гравців відновлюються після травм. Але загалом у шведів хороша команда. Тому нам буде дуже складно пройти на чемпіонат світу,

– сказав Сабо.

Що не так із Зінченком?

Також Йожеф висловив свою думку щодо травмованих лідерів команди. Україні точно не допоможе травмований Олександр Зінченко, проте Сабо не вважає це великою втратою.

Зінченко – не той футболіст, без якого неможливо уявити збірну. Він не вміє грати у відборі. В Арсеналі він себе показав на простих м'ячах. Коротко віддати пас, більше нічого в нього немає. Я не думаю, що він міг би допомогти збірній України,

– заявив колишній тренер.

Нагадаємо, що Сабо п'ять разів очолював київське Динамо, а також керував збірною України. Під його керівництвом наша команда виходила у стикові матчі відборів до ЧС-1998 та Євро-2000, але там зазнавала невдачі від Хорватії та Словенії віповідно.

Як Україні потрапити на чемпіонат світу-2026?