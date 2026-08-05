"Там нет команды": Сабо высказал суровую правду о катастрофе в Динамо

Легендарный Йожеф Сабо резко оценил нынешнее Динамо. Бывший тренер киевлян заявил, что у команды нет надлежащего состава, а действующий наставник не в состоянии изменить ситуацию.

После неудачных результатов в начале еврокубкового сезона разговоры о будущем Динамо только усилились. К ним присоединился и Йожеф Сабо, который в эксклюзивном комментарии 24 Канала откровенно высказался о кадровом потенциале команды и перспективах Игоря Костюка.

Сабо не верит в нынешнее "Динамо"

Бывший главный тренер Динамо Йожеф Сабо критически оценил нынешнее состояние киевского клуба. По его словам, у команды нет достаточно сильного состава, чтобы бороться за высокие результаты.

В частности, Сабо упомянул ветерана Андрея Ярмоленко. Специалист подчеркнул, что уважает его за огромный опыт и пожелал здоровья, однако считает, что футболисту уже пора завершать карьеру.

Не менее резкой была оценка других игроков. По мнению бывшего тренера, рядом с Ярмоленко выступают футболисты, уровень которых не соответствует даже требованиям украинской Премьер-лиги.

Я не верю в Динамо, потому что там слабый состав. Ярмоленко опытен, желаю ему здоровья, но ему пора заканчивать, потому что он играет среди футболистов, которые не подходят для УПЛ. Там нет команды,

– сказал Сабо.

Что сказал Сабо о Костюке

Отдельно Йожеф Сабо высказался о главном тренере Динамо Игоре Костюке. Он отметил, что хорошо знает характер наставника и назвал его полной противоположностью Олегу Лужному, который будет работать с юношеской командой.

В то же время Сабо отказался давать советы руководству клуба относительно кандидатуры главного тренера. Он объяснил это нежеланием провоцировать волну критики в свой адрес.

Также бывший тренер предположил, что владельцы клуба вряд ли могут позволить себе пригласить сильного иностранного специалиста, а война в Украине дополнительно затрудняет поиск такого наставника.

Думаю, что у Суркисов нет столько денег, чтобы пригласить хорошего иностранного тренера. Тем более что далеко не все согласятся, ведь в Украине война. А Костюк ничего не сделает с этой командой. Без опыта невозможно добиться результата. Я иногда смотрю матчи Динамо. Мне не хочется плакать, но неприятно, не на что смотреть,

– подытожил Сабо.

Напомним, уже 6 августа Динамо сыграет первый матч против азербайджанского Карабаха за право выхода в решающий раунд квалификации Лиги конференций. Поражение в двухматчевом противостоянии лишит киевлян осенних выступлений в еврокубках.