Після невдалих результатів на старті єврокубкового сезону розмови навколо майбутнього Динамо лише посилилися. До них долучився і Йожеф Сабо, який в ексклюзивному коментарі 24 Каналу відверто висловився про кадровий потенціал команди та перспективи Ігоря Костюка.

Сабо не вірить у нинішнє Динамо

Колишній головний тренер Динамо Йожеф Сабо критично оцінив нинішній стан київського клубу. За його словами, команда не має достатньо сильного складу, щоб боротися за високі результати.

Особливо Сабо згадав ветерана Андрія Ярмоленка. Фахівець наголосив, що поважає його за величезний досвід і побажав здоров'я, однак вважає, що футболістові вже варто завершувати кар'єру.

Не менш різкою була оцінка інших виконавців. На думку екстренера, поруч із Ярмоленком виступають футболісти, рівень яких не відповідає навіть вимогам української Прем'єр-ліги.

Я не вірю в Динамо, тому що там слабкий склад. Ярмоленко досвідчений, зичу йому здоров'я, але треба йому закінчувати, бо він грає серед футболістів, які не підходять для УПЛ. Там немає команди,

– сказав Сабо.

Що сказав Сабо про Костюка

Окремо Йожеф Сабо висловився щодо головного тренера Динамо Ігоря Костюка. Він зазначив, що добре знає характер наставника та назвав його повною протилежністю Олегу Лужному, який працюватиме з юнацькою командою.

Водночас Сабо відмовився давати поради керівництву клубу щодо кандидатури головного тренера. Він пояснив це небажанням провокувати хвилю критики на свою адресу.

Також екстренер припустив, що власники клубу навряд чи можуть дозволити собі запросити сильного іноземного спеціаліста, а війна в Україні додатково ускладнює пошук такого наставника.

Думаю, що в Суркісів немає стільки грошей, щоб запросити хорошого тренера-іноземця. Тим більше, далеко не всі підуть, бо в Україні війна. А Костюк нічого не зробить з цією командою. Без досвіду неможливо досягнути результату. Я іноді дивлюся матчі Динамо. Мені не плакати хочеться, але неприємно, немає на що дивитися,

– підсумував Сабо.

Нагадаємо, вже 6 серпня Динамо зіграє першу гру проти азербайджанського Карабаха за право виходу у вирішальний раунд кваліфікації Ліги конференцій. Поразка у двоматчевому протистоянні залишить киян без єврокубкової осені.