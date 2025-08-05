З цієї нагоди 24 Канал згадує головні моменти з кар'єри видатного ексгравця збірної України. Саме він у першу чергу вже понад два десятиліття асоціюється у фанатів українського футболу з характером і неймовірною жагою до перемоги.

Читайте також Український футболіст забив фантастичний гол ударом зі своєї половини поля: відео шедевра

Як розпочинався шлях Лужного у футболі?

Олег Лужний – один з лідерів київського Динамо, яке запалювало наприкінці XX століття. Він був капітаном легендарної команди Валерія Лобановського, провівши за "біло-синіх" більше, ніж десять років ігрової кар'єри.

А перші кроки у футболі майбутня легенда Динамо робив у ДЮСШ Карпати, де його наставниками були Юрій Гданський і Юрій Дячук-Ставицький. Потім навчався у Львівському училищі фізичної культури.

Проте професійну кар'єру правий захисник почав у луцькому Торпедо, провівши там три роки. Звідти він перейшов у СКА Карпати, але затримався в рідному місті ненадовго.

Як Лужний став легендою Динамо?

У 1989 році футболіста запросило київське Динамо – флагман українського футболу, з яким він встиг виграти чемпіонат і Кубок СРСР. Після цього у футболці "біло-синіх" Олег Лужний здобув сім титулів чемпіона України та чотири рази тріумфував у національному Кубку.

Весь цей час він був незмінно основним гравцем киян та багаторічним капітаном команди. Колишній тренер динамівців Йожеф Сабо говорив, що Лужний був тим гравцем, який значно випередив свій час.

Фанати неймовірно любили футболіста за його характер. Він ніколи не уникав боротьби, а сам так описував свої бійцівські якості:

Мій характер? Цей аспект неможливо вивчити або натренувати. Це повинно бути передано з молоком матері. Я таким народився. Характер мені дістався і від матері, і від батька. Звик, що якщо роблю щось – віддаюся на 100 відсотків.



Лужний під час кар'єри в Динамо / Фото київського клубу

Неймовірні виступи за Динамо привертали увагу до Олега Лужного низки європейських грандів. Проте боротьбу за нього врешті-решт виграв Арсенал.

Як Лужний опинився АПЛ?

Ідея переходу капітана Динамо в лондонський клуб народилась в очних матчах між клубами в Лізі чемпіонів-1998/1999. Тоді кияни на виїзді зіграли 1:1, а вдома здобули перемогу з рахунком 3:1, де одним з асистів відзначився саме Олег Лужний.

У тих протистояннях захисник "біло-синіх" повністю нейтралізував зіркового Марка Овермарса. Згодом нідерландець, коли очолював Аякс, пригадував ті поєдинки та віддавав належне рівню львівського футболіста.

Ті матчі добре пам’ятаю, на фланзі мені протистояв Олег Лужний – топовий на той час захисник. Якби він виступав сьогодні, то з радістю підписав би його в Аякс,

– розповів Овермарс.

Дивіться відеоогляд матчу Динамо – Арсенал

У боротьбі за Олега Лужного Арсенал випередив Ліверпуль, Ньюкасл і Бенфіку. З португальцями футболіст навіть домовився про перехід дещо раніше, але в останній момент трансфер зірвався через дзвінок Григорія Суркіса.

Він попередив, щоб гравець не підписував контракт, адже дізнався, що в "орлів" тоді були проблеми з грошима. Це виявилося правдою, а президента португальського клубу згодом посадили в тюрму.

Врешті-решт 1 липня 1999 року Олег Лужний став гравцем "канонірів". Лондонцям трансфер обійшовся в 1,8 мільйона фунтів.

Олег – важливе доповнення для нашого складу. Це якісний захисник з величезним досвідом як на клубному рівні, так і на рівні національних збірних. Ми продовжуємо підсилювати нашу команду, безсумнівні вміння Олега зроблять його великим активом нашого клубу. Це топовий гравець. Наш склад достатньо якісний, тому ми купуємо лише футболістів такого ж рівня,

– говорив тоді Венгер.

До слова. В те літнє трансферне вікно Арсенал також підписав Тьєрі Анрі, Давора Шукера та Сільвінью.

Яких успіхів досягнув Лужний в Арсеналі?

На початку кар'єри в Англії Олег Лужний здебільшого був запасним в лондонському клубі. Проте титанічною працею він виборював місце у складі й почав отримувати більше ігрової практики у другій половині сезоні.

Українця навіть визнали найкращим захисником АПЛ у тій кампанії за версією статистичного порталу Opta. В дебютному сезоні футболіст збірної України також став переможцем Суперкубка Англії.

Всього у складі "канонірів" Олег Лужний провів чотири роки. Він став першим українцем, який виграв Англійську Прем'єр-лігу, а всього поповнив свою колекцію шістьма трофеями.

Він не був залізно основним гравцем Арсенала, але мав великий авторитет. Арсен Венгер під час четвертого сезону Лужного в команді так описував його статус:

Він грає дуже здорово. Його немає в чому звинуватити, він дуже стабільний. Кожного разу, коли ми його випускаємо, він грає добре. Цього хлопця у нас поважає кожен. Він – суперпрофесіонал. Кожен рік в Арсеналі він підвищує свій рівень.

Всього за чотири роки в Арсеналі Олег Лужний зіграв 110 матчів. Одного разу він навіть вийшов на гру з капітанською пов’язкою на поєдинок Кубка Ліги-2002/2003 проти Сандерленда.

Закінчилася ж історія українського футболіста в лондонському клубі дуже красиво. В останній своїй грі за "канонірів" він виграв Кубок Англії-2003, перемігши Саутгемптон з рахунком 1:0.

На цей матч Лужний вийшов у центрі захисту та провів його до фінального свистка. ВВС написали, що то був найкращий його виступ за лондонців – українця визнали гравцем поєдинку.

Дивіться відеоогляд останнього матчу Лужного за Арсенал

Завершальний етап кар'єри Лужного

Після завершення контракту з Арсеналом Олег Лужний ще на рік залишився в Англії. Він провів один сезон у складі Вулвергемптона, але цей відрізок не був успішним – "вовки" не змогли утриматися в елітному дивізіоні, а українець провів усього десять матчів.

Після цього він ще два роки виступав у складі латвійської Венти. Саме там легендарний правий захисник врешті-решт і завершив ігрову кар'єру.

Чим займався Лужний після ігрової кар'єри?

Повісивши бутси на цвях, Олег Лужний не залишив футбол. Він спробував себе у ролі тренера, працюючи у штабі Динамо, де навіть був виконувачем обов'язків головного тренера.

Також Олег Романович очолював сімферопольську Таврію та був спортивним директором львівських Карпат. Наразі він є головою Комітету професіонального футболу УАФ.

Нещодавно легендарний футболіст у співавторстві з журналістом Романом Бебехом випустив автобіографічну книгу під назвою "Без компромісів. Чесна історія нашого футболу". У ній розповідається відверто про наш футбол і його залаштунки, яких ніколи раніше не чули про попереднє покоління гравців.



Книга Олега Лужного / Фото з сайту Stretovych

Футбольна спадщина Лужного