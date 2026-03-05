"У нас не будет футбола": Йожеф Сабо сделал тревожный прогноз из-за оттока детей заграницу

Йожеф Сабо выразил обеспокоенность из-за массового выезда юных украинских футболистов за границу. Легендарный тренер считает, что это может иметь серьезные последствия для будущего украинского спорта.

Бывший тренер киевского Динамо поделился с 24 Каналом тревожными мыслями относительно перспектив украинского футбола. По его убеждению, массовый выезд детей и юных спортсменов за границу может привести к кадровому кризису.

Чем опасен массовый выезд юных футболистов?

Йожеф Сабо обратил внимание на то, что из-за войны многие украинские семьи вывезли детей за границу. По его словам, среди них немало перспективных футболистов, которые могут построить карьеру уже в других странах.

Легенда Динамо подчеркнул, что это создает серьезную проблему для будущего украинского футбола.

Если ты хочешь, чтобы твои дети были в безопасности – отвези их в Карпаты. Это очень плохо, что сейчас много украинцев, особенно спортсменов, вывезли своих детей за границу. У нас не будет футбола, потому что они останутся там где-то в Италии, Франции или Венгрии. Они вырастут как футболисты там в школах, но в Украину они не вернутся. И нам нужно будет ждать десятилетиями, чтобы выросли новые поколения,

– подытожил Сабо.

Интересные факты о Йожефе Сабо