Колишній тренер київського Динамо поділився з 24 Каналом тривожними думками щодо перспектив українського футболу. На його переконання, масовий виїзд дітей і юних спортсменів за кордон може призвести до кадрової кризи.

Дивіться також "За що він отримав це звання – я не знаю": Йожеф Сабо різко висловився про "Героя України" Бубку

Чим небезпечний масовий виїзд юних футболістів?

Йожеф Сабо звернув увагу на те, що через війну багато українських сімей вивезли дітей за кордон. За його словами, серед них чимало перспективних футболістів, які можуть побудувати кар’єру вже в інших країнах.

Легенда Динамо наголосив, що це створює серйозну проблему для майбутнього українського футболу.

Якщо ти хочеш, щоб твої діти були у безпеці – відвези їх в Карпати. Це дуже погано, що зараз багато українців, особливо спортсменів, вивезли своїх дітей закордон. У нас не буде футболу, тому що вони залишаться там десь в Італії, Франції чи Угорщині. Вони виростуть як футболісти там у школах, але в Україну вони не повернуться. І нам потрібно буде чекати десятиліттями, щоб виросли нові покоління,

– підсумував Сабо.

Цікаві факти про Йожефа Сабо