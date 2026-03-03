Колишній наставник київського Динамо Йожеф Сабо емоційно прокоментував тему можливого позбавлення Сергія Бубки звання Героя України. Фахівець заявив 24 Каналу, що не розуміє, за що саме стрибун з жердиною отримав цю відзнаку.

Що сказав Сабо про "мовчання" Бубки?

Легендарний наставник відреагував на можливе позбавлення Сергія Бубки звання Героя України. Петицію з таким проханням нещодавно зареєстрував скелетоніст Владислав Гераскевич. За кілька днів вона набрала більше 7 тисяч голосів.

Йожеф Сабо дав зрозуміти, що, на його переконання, саме громадянська позиція має бути ключовим критерієм для найвищих державних відзнак.

Те, що в нього можуть забрати звання Героя України... За що він отримав це звання – я не знаю. Таких спортсменів в Україні ви знайдете чимало. Має бути патріотична позиція, інакше чоловік не може жити,

– заявив колишній наставник Динамо та збірної України.

Зазначимо, що звання Героя України Сергій Бубка отримав 4 лютого 2001 року за "визначні спортивні досягнення, особисті заслуги в піднесенні міжнародного авторитету України".

"Якщо треба – потрібно захищати державу"

Сабо також навів власний приклад ставлення до країни та обов'язку перед нею. Він підкреслив, що навіть у поважному віці готовий допомагати державі.

Мені зараз 87-й рік. Раніше, якщо треба було комусь допомогти, я казав – візьміть мене. Стріляти вмію, бігати вже не можу. Але в мене позиція така: якщо треба – потрібно захищати державу і всіх, хто поруч з нами,

– зазначив фахівець.

Чому Бубку називають зрадником?