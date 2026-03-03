Колишній наставник київського Динамо Йожеф Сабо емоційно прокоментував тему можливого позбавлення Сергія Бубки звання Героя України. Фахівець заявив 24 Каналу, що не розуміє, за що саме стрибун з жердиною отримав цю відзнаку.
Дивіться також Скандал із Бубкою: чому його називають зрадником і вимагають позбавити звання Героя України
Що сказав Сабо про "мовчання" Бубки?
Легендарний наставник відреагував на можливе позбавлення Сергія Бубки звання Героя України. Петицію з таким проханням нещодавно зареєстрував скелетоніст Владислав Гераскевич. За кілька днів вона набрала більше 7 тисяч голосів.
Йожеф Сабо дав зрозуміти, що, на його переконання, саме громадянська позиція має бути ключовим критерієм для найвищих державних відзнак.
Те, що в нього можуть забрати звання Героя України... За що він отримав це звання – я не знаю. Таких спортсменів в Україні ви знайдете чимало. Має бути патріотична позиція, інакше чоловік не може жити,
– заявив колишній наставник Динамо та збірної України.
Зазначимо, що звання Героя України Сергій Бубка отримав 4 лютого 2001 року за "визначні спортивні досягнення, особисті заслуги в піднесенні міжнародного авторитету України".
"Якщо треба – потрібно захищати державу"
Сабо також навів власний приклад ставлення до країни та обов'язку перед нею. Він підкреслив, що навіть у поважному віці готовий допомагати державі.
Мені зараз 87-й рік. Раніше, якщо треба було комусь допомогти, я казав – візьміть мене. Стріляти вмію, бігати вже не можу. Але в мене позиція така: якщо треба – потрібно захищати державу і всіх, хто поруч з нами,
– зазначив фахівець.
Чому Бубку називають зрадником?
- Журналісти Bihus info наводили інформацію про бізнес-операції, пов’язані з Бубкою або його родиною, що продовжували діяльність у тимчасово окупованих регіонах, включно з контрактами на постачання ресурсів.
- Представник МОК не виступав із однозначним засудженням російської агресії після повномасштабного вторгнення. Це називали мовчазною підтримкою ворога.
- Як член Міжнародного олімпійського комітету Бубка критикується за те, що не відстояв інтереси України у суперечливих рішеннях щодо участі росіян у спортивних змаганнях.