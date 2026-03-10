Поєдинок Полісся – Динамо, в якому господарі поступилися з рахунком 1:2, став найгарячішим у 19-му турі Української Прем'єр-ліги. Екснаставник киян Йожеф Сабо розповів 24 Каналу про враження від матчу та відреагував на претензії керівництва житомирського клубу щодо суддівства.

Дивіться також Скасований гол, "панєнка" і дубль Пономаренка: Полісся та Динамо видали вогняний матч туру

Що сказав Сабо про гру Динамо?

Колишній наставник киян відзначив гру Динамо та тактичну роботу тренерського штабу на цей матч.

За його словами, команда правильно виконала установку на гру.

Я не чекав від Динамо такої гри – молодці. Костюку вдалося підібрати хорошу тактику на цей матч. Хлопці зіграли дисципліновано. А те, що пишуть, мовляв, арбітр помилився… Ну там же був VAR, вони дивилися відеоповтори. Я не побачив ніякого криміналу в діях судді,

– сказав Сабо.

Скандальні епізоди та реакція Полісся

Після фінального свистка представники Полісся висловили невдоволення суддівством. Найбільше обговорень викликали два епізоди: скасований гол господарів після перегляду VAR та відсутність червоної картки для захисника Динамо Біловара, який брутально зіграв проти Емерллаху.

Президент житомирського клубу Геннадій Буткевич виступив із заявою, що ключові рішення вплинули на результат матчу.

Втім Сабо вважає, що подібна реакція часто виникає після поразок.

Може зі сторони керівництва Полісся це виглядає якось по іншому. Вони програли. Так буває, коли ти програєш – починаєш шукати винного,

– додав фахівець.

Чим запам'ятався матч Полісся – Динамо?